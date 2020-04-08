歐盟各國財長在經歷16個小時會議之後，仍無法在最新一輪的經濟刺激方案取得共識，因此會議延長至隔日再議，導致歐股早盤走跌，然而，市場仍觀望OPEC周四召開減產視訊會議能成功終結石油大戰，國際油價、紐約油價走勢微漲、美期指盤前上漲逾300點。美股周三(8日)開盤上漲261.29點、暫收22,915.15點，隨後漲勢來到超過300點。

(中時電子報)