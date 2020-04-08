期待OPEC減產會議終結石油大戰 美股開盤漲逾300點 21:332020/04/08 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股開盤漲逾300點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟各國財長在經歷16個小時會議之後，仍無法在最新一輪的經濟刺激方案取得共識，因此會議延長至隔日再議，導致歐股早盤走跌，然而，市場仍觀望OPEC周四召開減產視訊會議能成功終結石油大戰，國際油價、紐約油價走勢微漲、美期指盤前上漲逾300點。美股周三(8日)開盤上漲261.29點、暫收22,915.15點，隨後漲勢來到超過300點。 (中時電子報) #OPEC #減產 #終結 #石油大戰 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 產油國邀美談減產 油價飆不停 04:092020/04/04 財經要聞 有救了！普丁霸氣1句回川普 油價驚天暴彈30％ 09:312020/04/04 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 12:052020/04/04 財經 狂飆三成 油價周漲幅創新高 04:092020/04/05 全球財經 沙俄周一會議延期恐重擊油市 22:422020/04/05 財經 沙、俄周一會議延期 油價恐回跌 04:102020/04/06 財經要聞 川普這句話惹禍？OPEC＋會議再等等 油價挫近10％ 09:202020/04/06 財經 Q2油價 每桶恐跌破20美元 04:102020/04/07 全球財經 G20在即 國際原油減產本周成關鍵 10:282020/04/07 財經 沙國力穩油市 將連2天開會 04:102020/04/08 全球財經 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 口罩明開放寄海外親友 立委質疑：109國不收根本寄不出去 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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