昨(7)日郭靜無預警透過臉書和Instagram開直播，向粉絲們報備她的近況。(影片/ 取自臉書@郭靜Claire)

新冠肺炎(COVID-19)疫情慘重，連帶各種產業都受到影響，其中有許多明星工作機會變得少之又少，曝光度驟減。近日女歌手郭靜臨時在社群平台開直播，有粉絲好奇問是否已退出演藝圈，她竟淡定表示「差不多退出」，嚇壞不少人；不過，縱使這樣郭靜仍相當寵粉，接受眾人點歌，直播秒變演唱會。

昨(7)日郭靜無預警透過臉書和Instagram開直播，向粉絲們報備她的近況，主要聊到近期疫情導致很多工作停擺，但戴口罩和常洗手等防疫措施她卻相當適應，說自己從以前出門就習慣戴口罩；而防疫盡量別外出，郭靜也提到會玩遊戲打發時間，像是「動物森友會」、「熊大上菜」等熱門遊戲，聊得不亦樂乎。

郭靜開玩笑說現在的狀況，很多藝人都算是退出演藝圈了，只能當網紅。(圖/ 摘自臉書@郭靜 Claire)

不過，有粉絲主動問起「郭靜是否已退出演藝圈」，越來越少出現在螢光幕前的她，也開玩笑地說，「我覺得也差不多退出了，最近踏入美食圈，反正總有一天也是會退出的啊！看我現在能唱到幾歲」；另外，郭靜也補充表示，「現在這狀況，很多人應該都算退出演藝圈了，全部都當網紅」。

以好歌喉出道的她，在直播時也接受粉絲們點歌，直播瞬間變成小型演唱會，大唱歷年來經典歌曲，從出道神曲《下一個月亮》，到熱門歌曲《心牆》和《陪著我的時候想著她》；幾乎只要歌迷講得出來她都唱，真的是把粉絲寵上天。不過，郭靜也有更新目前工作近況，開心地說已在籌備新專輯，請大家耐心期待。

(中時電子報)