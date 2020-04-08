大陸農業農村部網站今天公告關於《國家畜禽遺傳資源目錄》公開徵求意見的文宣，按照《全國人民代表大會常務委員會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》和《中華人民共和國畜牧法》的相關規定，農村部組織發起《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》，公開徵求外界意見，意見搜集截止日期為2020年5月8日。

農村部稱，徵求意見對於規範畜牧業相關監督管理工作，並有效處理資源保護利用與產業發展的關係，促進畜牧業持續正向發展，同時保障人民群眾生命健康安全具有重要意義。

農村部目前制定可食用的目錄當中，包括人為飼養的傳統畜禽和特有畜禽共31個種，大部份家養畜禽都列在其中。傳統畜禽部分有18種，包括豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉等。

特種畜禽則有13種，包括梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐、貉等。

(中時 )