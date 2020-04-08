里港鄉鐵店路8日傍晚發生一起死亡車禍，一輛運載鐵條的聯結車從工廠緩緩駛出，與同向騎乘機車的黃姓騎士發生碰撞，鐵條直接插入黃男頭部及胸部，當場傷重不治，事故原因警方仍在釐清中。

警方調查發現，傍晚6時許，由46歲洪姓男子駕駛的聯結車正起步駛出工廠外，並將車頭轉向行駛方向，便與46歲黃姓男子騎乘的機車發生碰撞，由於聯結車上載滿鋼筋，突出部位直接插進騎士身體，當場死亡。

員警施以酒測、雙方都為飲酒，至於詳細事故原因，正由警方釐清，洪男正由警方偵訊，並朝業務過失致死罪偵辦。

(中時 )