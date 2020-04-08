機車撞上聯結車 鋼筋插入頭顱慘亡 21:452020/04/08 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 里港鄉傍晚發生死亡車禍，一台機車撞上聯結車、當場慘死。(屏東小鎮資訊提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 里港鄉鐵店路8日傍晚發生一起死亡車禍，一輛運載鐵條的聯結車從工廠緩緩駛出，與同向騎乘機車的黃姓騎士發生碰撞，鐵條直接插入黃男頭部及胸部，當場傷重不治，事故原因警方仍在釐清中。 警方調查發現，傍晚6時許，由46歲洪姓男子駕駛的聯結車正起步駛出工廠外，並將車頭轉向行駛方向，便與46歲黃姓男子騎乘的機車發生碰撞，由於聯結車上載滿鋼筋，突出部位直接插進騎士身體，當場死亡。 員警施以酒測、雙方都為飲酒，至於詳細事故原因，正由警方釐清，洪男正由警方偵訊，並朝業務過失致死罪偵辦。 (中時 ) #機車 #撞上 #聯結車 #鋼筋 #插入 #頭顱 #慘亡 #警方 #騎乘 也許您會感興趣 推薦閱讀 烹煮美人頭顱食用 荒淫太子下場慘 07:302020/04/04 歷史 墾丁大街擠爆 警宣導保持距離 04:102020/04/04 生活新聞 新北、台東2車禍 1死4傷 04:102020/04/04 社會新聞 《鋼鐵股》豐興上周型鋼補跌300元 本周盤價明揭曉 10:512020/04/06 財經 社會10點檔》「兄醃妹頭」藏公廁 夜半驚聞淒慘女哭聲 21:452020/04/06 社會 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 中止跌勢 11:082020/04/07 財經 總統府旁豪宅美籍男開賭德撲 警逮17人 16:032020/04/07 社會 豐興內銷盤價 呈現明平暗漲 04:102020/04/08 證券．權證 買電動機車 宜縣府加碼補助 04:102020/04/08 地方新聞 情婦一被砍頭 他撿起親吻做成標本 10:582020/04/08 歷史 社會熱門新聞 遊覽車司機性侵公園6歲女童 裁定收押 - 社會 GG了楓林網被正法 gimy.tv也「後會有期」 - 社會 捧現金買別墅 楓林網7年級創辦人賺上億 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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