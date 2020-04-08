新冠肺炎疫情延燒，居家辦公、遠端教學的視訊功能需求大增，視頻會議軟體Zoom也趁勢而起，在短短3個月內全球用戶暴增20倍，然而 Zoom 卻接連爆出資安問題，甚至連NASA、Space X 以及紐約市教育局紛紛要求禁用，台灣則是中華電信暫停相關服務，公家機關也跟進，甚至教育部也宣布各級學校全面禁用。

這起資安風暴開始前，現年50歲的Zoom創辦人兼執行長袁征，今年以來受惠於新冠肺炎疫情衝擊，視訊需求暴增之下，從今年初截至3月16日，袁征身價飆漲20億美元(約600億元新台幣)，甚至在近3個月全球用戶就從1000萬人翻倍至2億人，也數度躍升至APP商店的熱門第一名。

根據forbes網站所載，袁征1970年生於山東，1987年就讀於山東科技大學，之後取得中國礦業大學獲工學碩士學位，並在1990年代中期移民美國，但曾經申請8次被拒，直至1997年8月才申請成功，並在同年加入WebEx，並一路升至副總裁職位，2007年被思科系統收購後，擔任工程部門副總裁。

袁征2011年自立門戶，創辦視訊會議軟體Zoom，並擔任該公司執行長，提供給各大企業使用，並在2019年6月赴那斯達克交易所掛牌上市，並在新冠肺炎疫情暴發期間，Zoom用戶量大增，許多學校也拿來當座遠程教學。

但就在此時，有不明人士以音樂、種族歧視、播放成人影片干擾視訊進行，美國聯邦調查局(FBI)開始調查Zoom，最後發布一份報告警告Zoom可能有資訊外洩的風險，加上袁征華裔背景，引爆這次Zoom資安風暴。

面對風暴越演越烈，袁征日前接受CNN採訪就表示，Zoom步伐太快，已經記取教訓，選擇加強隱私和安全性，袁征直呼，「作為CEO，我真的搞砸了」。

Zoom的IPO定價區間落在32~35美元，2019年4月19日掛牌上市第一天股價飆漲80%，市值馬上來到172億美元，若從今年以來股價漲勢至3月23日歷史高點159.56美元，上漲91.52美元或134.51%，市值衝到445億美元。但在Zoom收到FBI警告，各單位開始宣布禁用Zoom之後，股價一路走跌，4月7日收盤價113.75美元來看，走跌美元45.81美元或28.71%。

(中時電子報)