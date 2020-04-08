新冠肺炎疫情持續延燒，台大公衛學院「抗COVID-19說明會」也全採線上直播方式進行，6日副院長陳秀熙在說明會中指出，台灣未來本土感染個案若能控制在每周20人以下，或本土個案不超過境外移入個案的12%，爆發社區群聚感染的機率就很低。

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，台灣在全國防疫上可參考南韓，而在局部地區的防治上則可借鏡北海道，並稱讚「這2個例子都是人類在防疫上的一道曙光」。

他表示，南韓在2月爆發新天地教會群聚感染，6天後實施大規模篩檢，緊急分流和部署醫療資源，2到3週之後疫情從最高峰每天千人確診下降到每波100人，南韓政府在不同的時間點實施不同的減災計畫，包含投入預算、封閉大樓、延後開學，2週後防疫效益高達63%。

南韓在2月爆發新天地教會群聚感染，6天後實施大規模篩檢，緊急分流和部署醫療資源，2到3週之後疫情從最高峰每天千人確診下降到每波100人。（圖／法新社）

另外，北海道在爆發群聚感染後，政府也馬上進入緊急狀態全面戒備，同時配合減災計畫、入境限制等措施，1週後降災75%、2週後更降災94%，目前只剩零星個案。因此她認為「族群愈小、減災效益愈高，更容易控制」。

陳秀熙還提到，台灣其實有3度非常接近社區感染大流行，分別是1月27日家庭群聚案例、2月23日某醫院院內感染、3月17日某研究單位群聚感染，所幸台灣有減災計畫，民眾也有極高的防疫素質才成功阻止變成社區感染。

他也表示，台灣只要繼續保持警戒，實施境外阻絕，本土個案每周維持在20人以下，或本土個案不超過境外移入個案的12%，社區感染機率就不高，也可預期國內就不會發生第2波大流行。他提到，千萬不可用「佛系防疫」自然群體免疫方式產生抗體，這將會犧牲部分免疫力較差的民眾，是一種「健康不平等」。

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(中時電子報)