為加強防疫，美國洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti），命令所有居民從周五開始，外出時要戴口罩。賈西迪說：「戴口罩保命，就這麼簡單。」

加州州長紐森的發言人說，紐約州將與加州一家非營利組織和一家加州公司達成兩項單獨協議，從海外製造商那裏購買數百萬片新口罩。發言人未透露公司非營利組織的名稱或價格。

最近幾周，口罩的供不應求，價格比疫情爆發前高了10倍。

(中時 )