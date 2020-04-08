加強防疫 洛杉磯下令居民周五起外出要戴口罩 21:572020/04/08 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洛杉磯街頭執勤的員警已全面戴口罩。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加強防疫，美國洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti），命令所有居民從周五開始，外出時要戴口罩。賈西迪說：「戴口罩保命，就這麼簡單。」 加州州長紐森的發言人說，紐約州將與加州一家非營利組織和一家加州公司達成兩項單獨協議，從海外製造商那裏購買數百萬片新口罩。發言人未透露公司非營利組織的名稱或價格。 最近幾周，口罩的供不應求，價格比疫情爆發前高了10倍。 (中時 ) #戴口罩 #加州 #加強防疫 #賈西 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 台人戴口罩具類疫苗作用！台大學者觀點受美關注 10:592020/04/04 生活 大眾運輸戴口罩政策上路 新北有10件沒戴口罩 11:232020/04/04 政治 強制戴口罩首日 公車奧客不配合、捷運上口罩戴下巴 16:582020/04/04 生活 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 「無法保持距離就戴口罩」 基隆市府一律戴口罩上班 18:112020/04/05 生活 搭車別忘新規定 坐計程車沒戴口罩 重罰1萬5 01:202020/04/06 政治要聞 桃園搭車強制戴口罩 官員議員無人知 22:412020/04/06 生活 中市9日起搭大眾運輸 不戴口罩最高罰1.5萬元 10:142020/04/07 生活 30歲女不戴口罩硬搭捷運 炎亞綸看不下去了 19:042020/04/07 娛樂 疫情持續 侯友宜宣布：新北攤商強制戴口罩 10:042020/04/08 政治 國際熱門新聞 疫情過後 BBC點名這5國經濟能恢復得最快最好 - 國際 養老院醫護集體逃離 義老人慘遭餓死 - 國際 川普為強生找醫療 英國政府婉拒 - 國際 加強防疫 洛杉磯下令居民周五起外出要戴口罩 - 國際 屍體太多！紐約「亡魂之島」再度啟用 囚犯開挖大型墳場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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