因受疫情影響，中華職棒只能舉行閉門熱身賽，不料，日前在直播平台上，竟有網友洗版留言聲稱，中信兄弟啦啦隊員陳波波bobo「...有在兼差，可以私訊他，台北，一炮一萬唷」等，讓bobo認為根本是惡意詆毀個人名譽，氣得到大安分局報案。

長相甜美、身材姣好的bobo，擔任啦啦隊員已有4年之久，她的經紀人表示，bobo也兼差擔任模特兒及直播主，臉書專頁擁有5萬粉絲，平時她律己甚嚴，不去夜店等場所，交友也非常單純，認為部分網友跟著惡意起舞，這種網路霸凌跟韓國N號房事件霸凌被害人有合不同？

警方調查，上月接連2天的中信兄弟、樂天桃猿，以及富邦、統一的熱身賽直播平台上，一名網友頻頻留言稱「bobo的我摸過，36D，他有在兼差，可以私訊他，台北，一炮一萬唷」等，引發其他網友詢問「多少錢」、「其他人有沒有再一起賣」等。

長相甜美、身材姣好的bobo擔任啦啦隊員已有4年，深受球迷喜愛。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

有網友留言聲稱bobo「有在兼差，可以私訊他，台北，一炮一萬唷」等，讓bobo氣得提告。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

bobo在不堪其擾下，日前將直播留言版截圖舉證，向警方提告妨害名譽，警方目前正調閱IP等證據追查中。

(中時 )