中央氣象局預報顯示，今晚至明(9)日清晨基隆北海岸、北部山區及宜蘭地區水氣略增、有局部短暫降雨，白天東北季風持續影響，天氣跟今天相當類似，迎風面的北部及東半部雲量仍多、偶有零星雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報員陳建安表示，明天受東北季風影響，北部及東北部有降雨機率，中南部受到影響較小，大多為多雲到晴天氣。

明天溫度方面，北部及東北部白天高溫約22至24度，其他地區約25至29度，各地早晚有涼意，清晨低溫約17至21度，請留意溫度變化適時調整穿著。

這波東北季風只會影響到周五(10)清晨，白天開始氣溫稍微回升，變為穩定，大部分地方多雲，北部及東半部可達25至26度，中南部約27度。

陳建安指出，周六(11)有另一道鋒面來襲，約在下周日(12)鋒面通過台灣地區，鋒面之後緊接而來的冷空氣強度不弱，預估為大陸冷氣團等級，屆時氣溫將明顯轉涼，北部低溫約13-14度，局部地區可能出現10至11度低溫，中部和花蓮14-16度，南部和台東約17-18度。

下周白天水氣偏多，北部和東半部容易降雨且回溫有限，提醒民眾注意保暖。

(中時 )