疫情指揮中心專家張上淳不久前曾表示，「肥胖」看似感染新冠肺炎和導致重症的高風險因素之一。法國首席流行病學家戴爾弗海希8日說，過度肥胖是感染新冠肺炎的一個主要風險因素。

戴爾弗海希宣稱，肥胖人士是新冠腦炎高發群體，這也是為何肥胖率高的美國，成為冠病疫情最嚴重的國家。他接受法國新聞廣播電台訪問時說，在法國6700萬人口當中，多達1700萬人因為高齡、患有其他疾病或肥胖，而面臨較高的感染風險。

身兼法國新冠肺炎科學委員會主席的戴爾弗海希說：「這個病毒很可怕，它會襲擊年輕人，特別是肥胖的年輕人。那些超重的人真的要小心。」他指美國人口肥胖問題眾所周知，這可能使美國面對更高風險。

美國有三成的人口體重超重，而美國目前是全球冠病確診病例最高的國家，至今累計病例已超過40萬起，死亡病例超過1萬起。而法國的累計確診病例逼近11萬起，死亡病例也超過1萬起。

(中時 )