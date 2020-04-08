外洩艦上官兵感染新冠肺炎疫情嚴重，美軍航空母艦「羅斯福號」艦長克羅西爾（Brett Crozier）遭解職拔官，海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）更親自登上羅斯福號，譴責克羅西爾背叛海軍。對美國海軍不顧官兵健康，堅持航母戰略部署，讓大陸軍事觀察者認為美軍的反常動向，一定要保持高度戒備和警惕。

據統計，3月10日，美軍「麥克坎貝爾號」導彈驅逐艦闖入西沙群島海域，遭到中國解放軍海空兵力的警告和驅離。

3月13日，美國海軍的「美利堅號」兩棲攻擊艦和「吉佛茲號」瀕海戰鬥艦於3月13日進入南海海域並開展聯合訓練。期間，「美利堅號」還一度出動了F-35B艦載戰鬥機。

3月15日，「羅斯福號」航母戰鬥群於在南海海域航行，並與包括「美利堅號」兩棲攻擊艦在內的其他軍艦組成編隊，開展了聯合訓練。

3月19日，菲律賓東部水域上，導彈驅逐艦「貝瑞號」發射了標準二型中程導彈，另一艘導彈巡洋艦「希羅號」也在演習期間也發射了同樣的導彈。

3月25日至31日，美國海軍軍機多次進入南海海域。

3月27日，美國五角大樓確定「羅斯福號」發現了至少36例新冠肺炎確診患者。之後，發生艦長外洩疫情事件。

大陸媒體「觀察者」刊登獨立撰稿人余鵬鯤專文，該文指出，美國海軍所謂的保持與提高戰鬥力的訓練，已陷入瘋狂狀態。

該文表示，「去年大規模的軍購方案、今年越是疫情越練兵的反常舉動以及3月30日美國防部請求國會授權，停止在未來的軍費預算文件中公開具體的技術細節。種種跡象表明，美軍可能於近年內有大動作。」

該文最後提出警告，「對於美軍的反常動向，我們一定要保持高度戒備和警惕，暢通雙邊溝通機制，必要時要採取對等措施，粉碎一切可能影響到中國利益的圖謀。」

(中時電子報)