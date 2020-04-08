台中市政府積極推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造自駕車示範場域，台中市交通局長葉昭甫8日透露，豐榮客運2輛自駕化公車，預計今年7月起，從上午9時至下午5時，在水湳經貿園區中科路及大鵬路進行5.8公里實車測試，進而提升自駕巴士運行能力。

這是台中市繼先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評後，台中市交通局持續透過虛擬情境，讓自駕巴士模擬試運行半開放場域，未來拿至經濟部核發車牌後，即可讓自駕巴士實車測試，預計7月停靠中央公園北站、中央公園南站、逢大站、大鵬／順平路等4處，開放民眾免費試乘。

交通局補充說，市府結合公私部門相關單位，由交通專業顧問公司鼎漢國際工程顧問與豐榮客運領軍，建構水湳自駕車虛擬場域，設計台灣特有交通情境，提供自駕巴士模擬訓練，同時運用國內資訊科技（IT）大廠緯創資通公司的車路雲端平台，及台數技公司的光纖與路側設備，組成國內自駕車MIT團隊，積極推動台中市自駕車發展。

葉昭甫表示，市府今年元月中旬邀集相關單位，就自駕車場域使用部分，召開審查會議，後續由自駕車團隊，依無人載具創新實驗條例，提送經濟部審查，審查至取得合法測試車牌期間大約3個月，等取得車牌後，將即刻進行水湳經貿園區半開放道路場域的實車測試。 葉昭甫說，當前客運業面臨駕駛高齡化、工時限制、薪資及油料成本占比高等經營困境，為改善營運環境，並提升公車服務效能，市府未來將持續向爭取中央經費，挹注自駕公車推動，並結合在地資通訊科技（ICT）產業優勢及幹線公車計畫，在主要幹道導入自駕車技術。初期在夜間或離峰時段運行，收集運行環域參數及校估系統後，評估開放商業營運，進而提升台中市公共運輸服務品質。

(工商 )