立法院內政委員會今日初審通過危老條例修正草案，時程容積獎勵確定再延長五年至2025年5月落日，經過朝野協商後，時程獎勵逐年遞減幅度也較行政院版本縮小，第四年起逐年調降為8％、6％、4％、2％、1％。

行政院版本是今年5月9日時程獎勵屆滿三年後，自第四年起減半為5％，並逐年遞減1％，即逐年降為5％、4％、3％、2％、1％，第九年歸零。

至於危老新增規模容積獎勵、取消合併重建面積限制等條文，則依照行政院版本通過。規模獎勵明定基地面積達200平方公尺以上獎勵2％，每增加100平方公尺再加碼0.5％。不過，時程獎勵、規模獎勵兩者合計不得超過10％。

現行危老條例規定10％的時程容積獎勵將在5月9日屆期，行政院於是提出修正案，「有條件」延長時程獎勵，並新增規模獎勵，列為立法院本會期優先法案。

委員會今天審查時，朝野立委多希望10％時程獎勵能夠延長一到三年，之後再考慮緩衝。國民黨立委林奕華主張10％時程獎勵再延三年，民進黨立委江永昌也希望，10％時程獎勵能夠再多一、兩年以上的緩衝期。

但內政部次長花敬群強調，危老條例立法過程中，已承諾時程獎勵不會一延再延，且若此次修法同意10％直接無痛延長，會不會一兩年過後，又回到立法院討論是否要再延，這是問題所在。

最後朝野協商同意，將原本行政院版本的「54321」的遞減方案，修改為「86421」，也就是時程獎勵屆期後降為8％、6％、4％、2％、1％，同樣是五年緩衝後至2025年5月落日。

(工商 )