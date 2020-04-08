大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）主任劉鶴7日主持召開會議，部署下一階段重點任務。劉鶴指出，首先是加大宏觀政策實施力度，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，以支持實體經濟恢復發展。其次，則是引導信貸資源支持受疫情衝擊較大的中小微企業和民營企業。

中國政府網報導，該會議主要總結近期金融支持防疫和經濟社會發展工作進展，並布局接下來重點方向。

會議強調，當前全球經濟增長受到疫情嚴重衝擊，經濟金融發展面臨較大挑戰，大陸疫情防控面臨外防輸入、內防反彈的形勢，又處於復工復產的關鍵階段。

下一階段的工作重點，一是加大宏觀政策實施力度，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，支援實體經濟恢復發展。二是引導信貸資源更多支持受疫情衝擊較大的中小微企業和民營企業。三是發揮好資本市場的樞紐作用，強化基礎性制度建設，打擊各種造假和欺詐行為，提升市場活躍度。四是採取多種有效方式加大中小銀行資本補充力度，增強抵禦風險和信貸投放能力。五是高度重視國際疫情和經濟金融形勢研判應對，防範境外風險向境內傳遞。

(工商 )