網路瘋傳大疆創新將裁員50％

大陸有網民8日在網上表示，受到疫情影響，無人機巨頭大疆創新正在進行「至少50％的裁員清掃計畫」；對於這項指控，大疆官方回應，「假的。」到底真相為何，引發各界熱議。

爆料的網友指控，「大家正在進行至少50％的裁員清掃計畫」，另外，該網友還提到，「年後進公司辦公的都要提出申請，不申請不讓進，都4月了還不全面復工就是有貓膩（隱情）！大疆的作風就是先封鎖你的電腦；禁用電郵、手機gt，然後通知你走人，基本上是當天通知當天走！」

網友直呼，「如此看來，大疆是真的挺不住了，且裁員手段泰不到德！之前大疆就鬧出內部貪汙腐敗的醜聞，這次又被爆出才掉半個公司，大疆真是水深火熱！」

對此指控，一位大疆的內部人士表示，公司層面沒有安排過，公司正處於新品季，出現這樣的消息感到無語；他補充說，這種都要回應的話，人家就覺得你真的出事了，越解釋越黑。

對於，大疆禁止部分員工進入公司，這大部分未回到公司的員工，將會「被離職」。上述大疆員工表示，園區有要求，進不來辦公室不是行政的鍋，由於大疆所在園區物業管理嚴格，其他大部分人繼續在家工作，回公司辦公需要提前至少一周申報。

大疆是深圳2月10日最早復工的企業之一，據陸媒AI財經社了解，從復工開始，大疆大部分員工就實行遠程工作。截至目前，上述員工透露，「辦公室應該只有差不多一半人。」

大疆全球員工數量接近1萬5000人，其中，一部分是大陸人拿著美國工作簽證在一家大陸的駐美機構工作。大疆員工表示，「非必要工作，全部遠程辦公」的規定目前沒有變化。

大疆處於新品季，預計本月未來幾週發布新款Mavic Air2等。

(旺報 )