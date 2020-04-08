財政部長蘇建榮今日斬釘截鐵表示不考慮降稅。蘇建榮指出，所有減稅措施都要經過修法，明年才能夠適用，「緩不濟急」，因此政府各部會採取補助措施，讓受衝擊產業、勞工直接受惠，「比較實在」。

行政院政務委員龔明鑫則強調，協助中小企業紓困包括千億融資保證、央行加碼2,000億低利貸款，已經超過3,000億規模，如果不夠，「還可以再加碼」。

行政院今天由財政部說明從津貼免稅、虧損扣除、提前退稅、主動減稅及紓困緩稅等五大面向、11項稅務協助，與納稅義務人相挺抗疫度難關。對於前財政部長顏慶章建議所得稅增列消費扣除額，照顧夜市等低層餐飲業，蘇建榮說，所得稅是所得稅、消費稅是消費稅，兩者不能混為一談，就稅制的完整性，這「有點唐突」。

龔明鑫也表示，減稅必須修改法令最快也要到明年才可以適用，對於這段時間度過疫情的幫助不大，因此紓困採稅費與租金直接補助方式，各目的事業主管機關都有編經費做些補助。

龔明鑫說，紓困原則秉持雨露均霑與立竿見影，如果是減稅，即便是今年修法過，真正可以適用也要等到明年，所以減少繳納也要等到明年，如果是今年馬上辦理緩徵即可減省支出，直接降租金或補貼就可以今年直接受惠，不用等到明年。

蘇建榮表示，基本上所有減稅都要修法，修法的話要到明年適用，緩不濟急，產業目的事業主管機關包括交通部、經濟部、文化部等受影響產業比較嚴重都有一些補助措施，這些補助措施在特別條例修正草案第9條之1已明訂不納入所得課稅，「這會比較實在一點」。

對於顏慶章提及比照日本、南韓作法，針對部分消費進行特別扣除額的扣除，即可在疫情過後刺激消費，蘇建榮說，就他了解，日本沒有這種消費扣除的稅制，所得稅是所得稅、消費稅是消費稅，兩者不能混為一談，就稅制的完整性，這有點唐突。

他補充說，如果針對消費支出給予一個所得支出的扣除，表示越有錢，消費能力越高的人，支出如果越高，在明年報稅時所享受的利益也將更多，從這個角度來看，是比較不合宜的想法。

(工商 )