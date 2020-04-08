防疫期間餐飲業重挫，為了搶救業績頻出招，像是王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自4月起推出1元吃肉肉的「饗肉卡」，只要在該店臉書官方粉絲團上完成實名制登記，即可享指定肉盤1元的優惠，優惠肉盤包含美國牛培根、澳洲低脂牛、去骨雞腿肉及豬五花四選一。

指定肉品：美國牛培根、澳洲低脂牛、去骨雞腿肉及豬五花，可四選一。（圖／青花驕）

以保鮮「重慶江津九葉青花椒」為主角的麻辣鍋店，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，並推出多項以青花椒入菜的獨家產品，在台灣多不勝數的麻辣鍋市場，獨樹一格，帶來一股新流。去年更推出全台唯一綠色麻辣鍋｢青麻椒肥牛鍋｣，以重慶江津九葉青花椒為鍋底核心，延伸出嶄新的麻辣鍋型態，十分受到台灣消費者喜愛。

今年受新型冠狀病毒影響，店家也率先啟動「安心專案」，實施「店內」最高規格防疫措施後，再次積極鼓勵民眾把美味帶回家，推出外帶85折優惠，雙人商業套餐外帶優惠後不到800元便可雙人享受，在家也能輕鬆圍爐；更推出個人即享鍋，外帶獨享價255元。

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(中時電子報)