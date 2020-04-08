英國首相強生(Boris Johnson)罹患新冠病毒(COVID-19)已住院，美國總統川普也相當關心，他還相當好心的提供「美國最先進的治療法」，不過英國政府拒絕了川普的提議，婉言表示「首相的治療是醫生的事」。

商業內幕(Business Insider)報導，英國首相強生在兩星期前被確診新冠病毒呈陽性，之後出現長期發燒而住院，並且有惡化的傾向，於是在星期一送往重症監護病房ICU。

消息傳出後，大西洋彼岸的美國總統川普特別發表記者會表示關心，還表示他有不錯的藥廠與醫療中心可以提供強生的醫生來參考。

川普說：「我已經與了美國的兩家先進醫療公司聯絡，他們相當傑出，在對抗伊波拉、艾滋病都有成績，並且做得非常出色....而且我已經要求他們立即與倫敦聯繫。」

他補充說：「兩家醫療公司的人員已經到達倫敦，他們在倫敦的辦公室也擁有所需的一切，我們將看看是否能為首相提供幫助。」

強生發言人拒絕了美國總統的提議。發言人說：「我們對英國的醫療有信心，首相將獲得最好的診治....而且任何治療都是醫生的專業事項。」

發言人補充說，「我們很感謝這段日子來自各方友人的關心與祝福。」

川普沒有透露他所指的公司或藥物的名稱，不過他近來最常提的是阿奇黴素(Azithromycin )和羥氯喹(HCQ ,奎寧)，然而目前還看不出這樣的配方對新冠病毒有明顯功效。

不知道川普提供給英國方面的配方，是不是仍是這一味，然而美美國疾病管制暨預防中心（CDC），已經悄悄移除了官網上原先建議醫師使用奎寧的治療指南。

(中時電子報)