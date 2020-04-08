文化部藝文紓困預算加碼至52.2億元，文化部長鄭麗君（8）日在臉書表示，除了升級版的「藝文紓困2.0」方案，更提出六項藝文扶助措施，採取行政調控、減租、延稅等措施，讓藝文工作者不因疫情流失，更計劃在疫情過後優先讓國內團隊使用展演場館，也將建立國片映演協商機制，希望讓國片排片率由目前的10％逐年提升一定比率，於3年內提升至20％，振興國片市場。

鄭麗君表示，六項藝文扶助措施與「藝文紓困2.0」方案同步執行，「我們進一步思考，第一次公告的藝文紓困補助，是以減輕疫情衝擊為主，但隨著疫情未歇，紓困必須更擴大為對營運的持續性支持，尤其是維繫產業中的工作者及其背後家庭，讓人才不致流失，讓理想不被放棄。」

六項扶助措施如下：

第一，行政調控

文化部紓困振興專區已公告67項經常性補助之要點清單，可提早進行撥款作業，並調高第一期撥款比率；已核定之補助案如受疫情影響，可變更或展延計畫，並對已支出費用從寬認列；文化部年度補助簡化評量、評鑑及結案作業等，如遇特殊困難情況，則以專案協助辦理。文化部亦將適度調整年度計畫，轉往支持疫情期間民間所提各類適合進行之工作計畫。

第二，減租

為協助藝文產業紓困，本部已研訂本部暨附屬機關（構）所屬文化場館之租金、權利金或規費等減免措施，各廠商可依受疫情衝擊而影響營收之事實提出申請，減免額度最高可達同期應繳納租金、權利金或費用之五成，認列期間自今1月15日至6月30日止，相關申請規定將於近期核定後發布。

第三，延稅

依據財政部「因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，於109年1月15日至110年6月30日，受疫情影響而繳稅困難之藝文事業，只要是符合本部紓困振興辦法之適用對象（包含個人），可在綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等稅目之規定繳納期間內，主動向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳稅（二擇一），延期最長一年、分期最長三年。若是藝文事業中屬免開發票的小型商號則無需申請，國稅局將主動依規定調減營業稅查定稅額，最低可免繳。

第四，法人挺振興

文化部除在特別預算中編列振興預算之外，文化部也已邀請國表藝、文策院、國藝會，一起為未來振興預做準備。為因應疫情期間既有營運模式受衝擊，法人將研擬推出防疫期間可進行、符合產業永續經營模式的傳播方案，以擴大潛在藝文消費人口，為未來振興預作準備。例如，國表藝刻正規畫線上演出付費收看機制；文策院則鼓勵民間創新平台或視覺與科技結合之數位劇場；國藝會也提出將藝文團隊成果以影音、雙語化等方式於線上平臺呈現的構想。

第五，（疫情過後）展演場館國內團隊優先使用

於疫情期間即預先協調本部所屬及法人各場館空間及檔期資源，待疫情趨緩後優先提供國內藝文團體使用，以擴大振興效益。除了本部所屬機關（構）、相關法人外，本部也將請各地方政府協助盤點各地場館資源。

第六，（疫情過後）建立國片映演協商機制

針對受疫情衝擊嚴重的電影映演業，文化部已將映演業納入大型藝文艱困事業紓困方案予以支持。本部也與電影映演業者研商，希望紓困的同時，未來建立國片映演協商機制，將國片排片率由目前10％，逐年提升一定比率，於3年內提升至20％；且未來2-3年定期協商，與電影映演業共同振興國片市場，惟若國片產製量低於一定比率，則可於次年度重新協商。

(中時 )