為配合農田水利會改制為公務機關，行政院會明將通過「農田水利法」草案，成為農田水利事業管理、改制、資產處理、職員工權利保障的專法。

2018年民進黨強勢主導立法院通過農田水利會組織通則修正，農田水利會改制公務機關，今年10月就要上路。但農委會2018年制定「農田水利法」草案，要將全國農田水利會併入農委會時，行政院政務顧問陳昭南曾質疑有違憲之虞，草案也將水利會財產收歸國有，也是開民主倒車。

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢表示，政府修改農田水利會組織通則，並非對水利會不利，水利會的會員、工作人員的工作權、退休金、升遷都不受影響。

針對草案內容，行政院發言人Kolas Yotaka表示，農田水利為農業基礎設施重要的一環，現有農業灌溉用水總量占全國總用水量6成，且農田水利會改制為公務機關，有關農田水利事業的管理、農田水利會的改制、資產處理、職員工權利保障等需訂定專法，因此希望明天可順利於院會通過，請送立法院審議。

另外，行政院會議程也列入「證券投資人及期貨交易人保護法」修正重點。Kolas說，隨著國際化、自由化的發展，為提供公平及安全之交易環境，這次修法要將過去未納入的興櫃公司、外國上市櫃或興櫃公司的董事或監察人，納入投保中心提起代表訴訟、解任訴訟的範圍，以促進公司治理。

(中時 )