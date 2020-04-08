財政部今（8）日公布台灣3月出口數據，較去年同期略降0.6％，主要來自電子零件的出貨量保持穩定，但機械，基本金屬和化學製品的銷售下降。牛津經濟研究院指出，需注意的是，台灣出口美國，出現2016年9月以來首次出現年計下降，突顯疫情影響下需求端的降溫。

牛津亞洲研究團隊分析，基於防疫的全球封鎖正嚴重破壞全球需求，也導致部份供應端中斷，因此估計台灣的出口增長將在未來幾個月，承受巨大壓力。該團隊並引用IHS Markit台灣製造業PMI指數，從2月份的49.9略升至3月份的50.4，但其中的「產出」項目出現急劇萎縮，新訂單子指數也從2月份的56.9降至3月份的50.1。反映內需的3月份消費者信心指數（CCI）降至78.5，為2017年7月以來的最低水平，預告了第二季度私部門消費增長的進一步疲軟，

澳盛銀行大中華經濟研究部門亦指出， 疫情對台灣貿易的溢出效應，將會在接下來幾個月浮現。但該行同時發出特別報告《台灣故事》，說明觀察到台灣在此波疫情過程，與亞洲同儕國家相較，台灣經濟受到全球大流行的影響似乎較小。儘管台灣確診病例376例（截至4月7日）、61例康復，台灣仍是少數幾個不實行全面封鎖的經濟體之一。

從銀行的觀察角度來看，疫情主要是衝擊到旅遊業，包括餐飲和飯店業，台灣官方努力通過財政、貨幣等多元政策，試圖減輕經濟受到的影響。

(工商 )