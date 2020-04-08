罷韓第二階段連署通過，韓國瑜委任前高雄市新聞局長王淺秋以及律師葉慶元，到台北高院聲請停止執行罷免案。名嘴羅友志透露，民調公司所作的「罷韓溫度」原本是以每個月8%的速度下跌，如今可能又會重新燃起來。

羅友志在《T台政經話》節目中表示，韓國瑜可能被罷韓第二階段37萬份連署書嚇到。他們內部醞釀行政訴訟的做法，其實有一段時間了。連署37萬份還沒出來前，韓營就在討論是否可行，關鍵在於要不要對作，韓國瑜陣營提出這樣的訴訟，有如股票對作。這樣的對作，各大媒體又會開始討論罷韓了。

羅友志指出，本來罷韓被疫情壓到差不多，現在又燒了起來，對韓國瑜來講，不見得是好事。他有一個朋友做民調公司，計算民調與溫度，罷韓溫度是以每個月8%的速度下跌，已經是在往下掉的狀況，現在又再把它燃起來，到底有沒有意義，是他們的考量點。

羅友志也質疑，韓國瑜就職才3個月，就有人發起罷韓，這樣子檢舉就是針對這樣狀況，連署不違法，但是活動的進行就是違法，況且罷免有明定1年後才能進行相關活動。

(中時電子報)