新冠肺炎疫情仍不退燒，我國實施口罩實名制，隨著日產量增加，明（ 9 ）日起成人每人兩個禮拜可購買9片口罩，兒童則為10片。有網友發現一個現象，他問說「為何藥局口罩一堆都沒人買啊？」發文一被PO出來後引發熱議。

原PO在PTT發文指出「之前不是有人說買不到口罩，還要排隊，但上網看口罩地圖，一堆藥局口罩都很多沒人買，經過藥局也是一堆門口貼有口罩，口罩現在是產能過剩了嗎？這幾天怎都沒人要買了」。

問題一曝光後，許多網友看了紛紛回應「大家在等明天的9片，誰在跟你排3片」、「 今天領就要下星期三才能領9片了」、「這三天的藥局口罩量都剩很多，不知道為什麼」、「只能猜明天一定有人潮，請記住保持距離」、「比較鄉下的地方年輕人都外地工作當然也一堆口罩啊」、「想買口罩今天可以去因為一堆人想買九片的，所以藥局都剩很多」、「今天才領3片，多等明天一周4、5片」、「跑一趟買3片划算？還是買9片划算？」、「在等明天的9片啊」。

(中時電子報)