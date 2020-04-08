準副總統賴清德升格當阿公了！大兒子賴廷與及媳婦陳筱依於3月底迎接生下男嬰，賴清德低調處理，原本只有少數親友知道。消息傳出後，他僅對外表示，「謝謝大家，謝謝大家的祝福！」但網友回應可不是祝福，而是譏諷：「如果照當年對付馬英九的標準，這樣好像應該叫美國人的阿公...」。

正值新冠肺炎疫情，賴清德無法第一時間赴美看看在美國誕生的金孫，賴清德說，只能透過視訊及照片看孫子；雖然只能隔空跟孫子說「Hello哈囉」，但還是相當開心。總統府發言人張惇涵表示，賴準副總統日前有和總統分享這項好消息，總統也向他表達恭喜之意；自認是賴清德「好朋友」的國民黨副祕書長謝龍介，今(8)日除寄予祝福外，也當場掏錢拜託媒體代送20吋蛋糕。

不過，網友回應則是酸溜溜的，紛紛表示：「如果照當年對付馬英九的標準，這樣好像應該叫美國人的阿公...」、「務實的台獨工作著然後當美國人阿公？？怎麼不回台灣生？？」、「原來之前柯文哲說的..一堆台獨人士把家屬都送到國外..之中就有他呀」、「又一個美國人的阿公.....果然黨內一脈相傳都是這步數」、「哇，美國籍，也可享受台灣健保，爽」、「如果賴真心想台獨，請你的美國孫子放棄美國籍」。

(中時電子報)