湖北武漢市在4月8日零時起解除封城，開始有序恢復對外交通。不過武漢人悶了76個日子後，第一天一大早竟然是「吃熱乾麵」。

在武漢「封城」的76個日子裡，除了無數醫護人員外，整個城市就是上萬名的外賣小哥穿梭在武漢街頭，維繫著城市的運轉。

看看新聞報導，截止4月8日中午12點，武漢已有近六成餐飲店家恢復外賣業務。伴隨武漢一起復甦的還有武漢的「過早」，解封當天早上7點半-8點半，全市售出近千份豆皮外賣； 當天從早上到中午12點為止，售出近萬份熱乾麵。一名陳先生終於吃到了家附近熟悉的熱乾麵，在接到外賣那一瞬間，一陣莫名的感動湧上他的心頭。

武漢人將吃早餐稱為「過早」，而方便又美味的熱乾麵與豆皮都是武漢人常吃的早點，熱乾麵在街頭巷尾隨處可見，在湖北很多地方都十分受歡迎。

熱乾麵麵身為鹼水麵比起一般麵條更Q彈，麵香也更加濃郁，裹著香濃的芝麻醬伴著蔥花、辣蘿蔔的熱乾麵也是武漢的市民早餐首選。

(中時電子報)