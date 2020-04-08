世界貿易組織（WTO）8日表示，受到新冠肺炎肆虐的影響，今年全球貿易增長數據恐怕會「非常難看」。WTO並預測，全球貿易將大幅縮減三分之一。

WTO發布聲明說，新冠肺炎打亂了全世界的正常經濟活動和生活，2020年全球貿易的下降幅度預計將介於13%至32%。

不過WTO樂觀認為，到2021年，全球商品貿易可望反彈21%至24%，但這在很大程度上仍得取決於疫情會持續多久，以及各國為抗擊疫情而採取的政策。

(中時 )