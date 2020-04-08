WTO預計 今年全球貿易將縮減三分一 23:022020/04/08 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界貿易組織預測，今天全球貿易將縮減三分之一。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界貿易組織（WTO）8日表示，受到新冠肺炎肆虐的影響，今年全球貿易增長數據恐怕會「非常難看」。WTO並預測，全球貿易將大幅縮減三分之一。 WTO發布聲明說，新冠肺炎打亂了全世界的正常經濟活動和生活，2020年全球貿易的下降幅度預計將介於13%至32%。 不過WTO樂觀認為，到2021年，全球商品貿易可望反彈21%至24%，但這在很大程度上仍得取決於疫情會持續多久，以及各國為抗擊疫情而採取的政策。 (中時 ) #WTO #全球貿易 #預計 #縮減 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 國衛院成功研發新冠肺炎快篩 最快10分鐘結果就出爐 09:522020/04/04 社會 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 男星心臟衰竭就醫感染新冠肺炎猝逝 妻兒遭禁見最後一面 18:352020/04/04 娛樂 新冠肺炎肆虐李婭莎困上海 宣傳期中斷陪家人：因禍得福 19:562020/04/04 娛樂 日女星黑澤宗子染新冠肺炎 遭爆「醫院不讓她檢查」 21:182020/04/04 娛樂 嘉義縣新冠肺炎今日新增1例確診！ 06:582020/04/05 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 國際熱門新聞 疫情過後 BBC點名這5國經濟能恢復得最快最好 - 國際 養老院醫護集體逃離 義老人慘遭餓死 - 國際 川普為強生找醫療 英國政府婉拒 - 國際 加強防疫 洛杉磯下令居民周五起外出要戴口罩 - 國際 屍體太多！紐約「亡魂之島」再度啟用 囚犯開挖大型墳場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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