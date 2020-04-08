入院51天 韓國確診第31例仍接受治療 23:412020/04/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國衛生部8日表示，該國新冠肺炎第31例確診病患目前仍在接受治療中，成為韓國感染肺炎最長時間的病人。這位61歲女性於2月18日檢驗為陽性，目前已入院51天，輕症病患平均兩周內便可康復。她被視為大邱新天地耶穌教會的「超級傳播者」，導致當時疫情一發不可收拾。 (工商 ) #新天地 #韓國 #治療 #入院 #大邱 也許您會感興趣 推薦閱讀 罹胰臟癌3期憂百萬醫療費…從預防角度思考防癌險怎麼買比較好？ 08:002020/04/04 財經 領慢箋免入院 柳營奇美「預約慢箋藥來速」6日上路 13:052020/04/04 生活 《國際社會》全球新冠肺炎確診超過127萬人 英相強森入院 11:082020/04/06 財經 韓國首例！入境拒隔離 台女遭驅逐 15:322020/04/06 國際 愛的迫降、梨泰院CLASS夯 帶旺新光三越精品、美食 20:152020/04/06 消費 疫情燒不止 英相強生入院 仍能視事 04:102020/04/07 全球財經 強森高燒入院 懷孕未婚妻現病徵 04:102020/04/07 國際大事 英首相強森入院 股市收紅 脫歐更添變數 17:242020/04/07 財經 確診病例下降 韓職放眼5月初開打 15:112020/04/08 體育 韓國再推440億美元振興方案 援助出口和消費 23:412020/04/08 財經 財經熱門新聞 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 桑德斯宣布退選！商界恐懼消除 美股早盤勁揚560點 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。