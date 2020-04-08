韓國衛生部8日表示，該國新冠肺炎第31例確診病患目前仍在接受治療中，成為韓國感染肺炎最長時間的病人。這位61歲女性於2月18日檢驗為陽性，目前已入院51天，輕症病患平均兩周內便可康復。她被視為大邱新天地耶穌教會的「超級傳播者」，導致當時疫情一發不可收拾。

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