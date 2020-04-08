Zoom未揭露軟體設計漏洞 股東提告 23:112020/04/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許多老師會運用Zoom視訊軟體來做遠距教學，但因資安問題遭禁用。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肺炎疫情肆虐迫使許多人在家上班，使得視訊會議軟體Zoom爆紅。但一名股東德里厄（Michael Drieu）7日提起集體訴訟，認為該公司誇大自家隱私防護標準、並未揭露軟體設計漏洞，經媒體披露後導致公司股價暴跌。Zoom7日股價收跌7.5％，每股報113.75美元，市值較3月底的歷史新高蒸發近三分之一。 (工商 ) #Zoom #軟體 #未揭露 #漏洞 #提告 也許您會感興趣 推薦閱讀 史上最大宅經濟潮 14:002020/04/05 財經 疫情掀遠端上班潮 Zoom一夕爆紅 客服難招架 04:092020/04/05 全球財經 魏如昀收益短少、遭冷凍「提告解約」 經紀公司求償5000萬敗訴 16:362020/04/06 娛樂 沒戴口罩還襲胸列車長 台鐵力挺提告 16:362020/04/06 生活 夏普提告OPPO手機侵權LTE相關技術 12:592020/04/07 財經 楊秋興涉妨害名譽出庭 證實為韓國瑜提告 15:142020/04/07 政治 教育部通知各級學校 停止用ZOOM進行遠距教學 17:032020/04/07 生活 教育部禁用Zoom 宅神酸：學校教學是有什麼機密？ 21:372020/04/07 生活 教育部禁zoom 台大師痛批：一個月努力歸零 22:282020/04/07 生活 ZOOM在台灣變政治問題？台大教授：決策過程「快速」讓人無奈 20:242020/04/08 生活 財經熱門新聞 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 桑德斯宣布退選！商界恐懼消除 美股早盤勁揚560點 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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