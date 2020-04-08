肺炎疫情肆虐迫使許多人在家上班，使得視訊會議軟體Zoom爆紅。但一名股東德里厄（Michael Drieu）7日提起集體訴訟，認為該公司誇大自家隱私防護標準、並未揭露軟體設計漏洞，經媒體披露後導致公司股價暴跌。Zoom7日股價收跌7.5％，每股報113.75美元，市值較3月底的歷史新高蒸發近三分之一。

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