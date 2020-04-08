近日台灣新冠肺炎日確診數趨緩，連2天單日新增確診僅有3例，但似乎正因如此，一位女大生察覺到自清明連假後，身旁人們的態度轉變，防疫不再確實，更沒有先前疫情爆發時的戰戰兢兢，直呼「台灣防疫做太好，所以大家就不當一回事？」

為期4天的清明連假剛結束，不少學校及公司行號都會針對收假同仁做旅遊普查，統計有沒有人曾在放假期間，到過指揮中心發布「細胞簡訊」的11人潮聚集地。不過一位女大生就發現，身邊的人完全不老實回報旅遊普查，讓她苦嘆「搞得好像我最不乖一樣」。

就讀夜間部的原PO在《Dcard》上表示，當連假結束，公司在做普查時，「大家都說沒有」。直到她誠實地說有去過哪裡後，其他人才慢慢有人說去過哪裡吃飯、陪家人去大醫院過等等。

圖為花蓮清明連假遊客擠爆花蓮東大門夜市，警方宣導民眾保持距離。（圖／花蓮警方提供）

回到學校做調查時更讓她吐血，班上Line群組55人，扣掉自己和導師的53人中，竟有43個人都回報說「連假沒出門」。原PO指出，不光是調查11處旅遊地點而已，只要人多的地方都要回報，結果大家都說沒有去，原PO表示「我真的不相信！」反而讓她覺得整個班級變得更危險，說謊比誠實還要可怕。

由於公司建議原PO先在家中上班，一直到4/20，所以她決定也要和學校請假。在電話中她坦承曾去過公布的11個景點之一，想在家自主居家管理，但學校人員卻回說「有症狀嗎？沒症狀就不用請假，戴口罩來上課就是自主管理了，要在家一定要有醫生證明」。

後來原PO想了想，決定改請事假，沒想到，她多一點的顧慮卻被學校人員嘲笑，讓她無奈表示，現在令她害怕的並不是「毒」，而是說謊。

網友留言表示「我真的笑死，全班45人只有我說連假有出門，真的不相信」、「我已經辭職了，公司34個人怎麼可能沒人出去。扯，一群說謊的」。不過也有人覺得中槍地表示「我就真的連假四天都待在家啊」。

(中時電子報)