為了對抗疫情，菲律賓政府計畫撥款230億美元用於醫療支出與經濟紓困，約佔該國GDP的5～6％，此金額未來可能再往上加。財政部長杜明奎（Carlos Dominguez）指出，最保守估計疫情最快要到5月底才會結束。該國確診病例3,870人、死亡182人，疫情嚴重程度在東南亞僅次於馬來西亞。

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