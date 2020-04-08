菲律賓財長：疫情最快5月底才會結束 23:402020/04/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了對抗疫情，菲律賓政府計畫撥款230億美元用於醫療支出與經濟紓困，約佔該國GDP的5～6％，此金額未來可能再往上加。財政部長杜明奎（Carlos Dominguez）指出，最保守估計疫情最快要到5月底才會結束。該國確診病例3,870人、死亡182人，疫情嚴重程度在東南亞僅次於馬來西亞。 (工商 ) #疫情 #結束 #該國 #月底 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 防堵疫情破口 李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入 22:332020/04/06 兩岸 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 財經熱門新聞 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 桑德斯宣布退選！商界恐懼消除 美股早盤勁揚560點 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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