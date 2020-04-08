高盛銀行8日公布最新報告顯示，儘管日本政府祭出高達108兆日圓（約1兆美元）的經濟紓困方案，但新冠肺炎疫情仍將嚴重衝擊消費者支出與企業成長，預估該國第二季經濟恐萎縮25％，此為有史以來最低，而出口估下滑60％。

(工商 )