疫情衝擊 日本Q2經濟恐萎縮25％ 23:402020/04/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛銀行8日公布最新報告顯示，儘管日本政府祭出高達108兆日圓（約1兆美元）的經濟紓困方案，但新冠肺炎疫情仍將嚴重衝擊消費者支出與企業成長，預估該國第二季經濟恐萎縮25％，此為有史以來最低，而出口估下滑60％。 (工商 ) #萎縮 #銀行 #最新報告顯示 #日圓 #紓困方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 數位服務疫軍突起 交易熱翻 04:092020/04/05 財經要聞 不因疫情疏離客戶 外銀各顯神通 04:102020/04/06 金融．稅務 疫情不止 星展總部今祭第三輪紓困 10:402020/04/06 財經 經濟部紓困方案僅上半年 新北市建請延長 10:302020/04/07 政治 兆元紓困方案 蘇貞昌：將發現金逾千億 12:002020/04/07 政治 體質好「免驚」！銀行今年配息不受限 18:412020/04/07 財經 謝欣霓嗆紓困擾民 經部喊冤 04:102020/04/08 財經焦點 新北盼延長企業紓困方案 04:102020/04/08 地方新聞 補助杯水車薪 業者難解渴 04:102020/04/08 地方新聞 《基金》台股、大中華股韌性強 定期定額絕地重生 09:262020/04/08 財經 財經熱門新聞 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 桑德斯宣布退選！商界恐懼消除 美股早盤勁揚560點 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。