愛的教育把學生打到骨折？彰化一名家長在臉書「某某國小有一位老師把我女兒的手，打到骨頭斷了，而且屁股跟腿都是瘀青，根本就不配當一個老師」還附女兒手部包紮照片和醫院開立受傷證明，後來又將po文刪除，但教育處啟動調查，校長要求這名老師先不要到學校上課，教育處表示，若調查確認該師涉違法處罰行為屬實，將依教師法規定懲處。

學生受傷和醫院證明，學校完成校安通報，教育啟動調查。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

教育處初步調查，校長表示，老師坦承有體罰學生，是這名9歲女童的導師，4月4日晚間到女童的家中課後輔導，之前也過有到女童家中輔導，可是出發點是關愛，疑似管教不當所造成，30歲男老師在學校任教兩年，對教學有熱忱，也很熱心，過去並未發生過類似情形。

校長指出，4月6日早上9點接獲家長電話告知女兒被老師打斷手，當天晚上就和教導主任、輔導主任前往家訪，了解學生受傷情形，家長表示，當時照顧小嬰兒在1樓，女兒和老師在2樓，老師大約半個鐘頭已內就離去，事後才發現女生渾身都受傷，帶到醫院驗傷。學校已經完成校安通報，教育處7日啟動調查處理機制，教師沒到班上課。

老師缺課也讓很多同學納悶、好奇，臉書貼文也在學生和家長之間傳開，學生們不敢公開談，私下卻很震驚，「到底發生了什麼事？」貼文已經刪除，學校表示，會進行調查，並為學生做心理輔導，希望讓校園回歸平靜。

彰化縣政府校育處長陳逸玲表示，已函請學校確依教師法相關規定進行查處，如經調查確認該師涉違法處罰含體罰行為屬實，請逕依教師法等相關規定進行懲處並將辦理情形函復本府。另請學校辦理校園正向管教相關研習，以強化教師輔導管教專業知能。

(中時 )