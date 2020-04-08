韓素希抽菸紋身照惹議。(取自韓網)

集清純與美貌於一身的韓素希。(取自韓素希IG)

《夫婦的世界》第5集預告。

由金喜愛、朴海俊主演韓劇《夫婦的世界》(夫妻的世界)，憑著大尺度19禁床戲與灑狗血的出軌劇情，讓該劇甫開播不久就迅速引發話題，收視率集集攀升。在劇中飾演富家女小三的25歲女星韓素希也因此受到矚目，令昔日抽菸、紋身照被挖出，與清純外型差很大的叛逆形象在韓網引發爭議，令韓素希身邊人士也心疼說話了。

外型亮眼的韓素希，因為在《夫婦的世界》飾演令人氣到牙癢癢的小三引發關注，精緻臉蛋被網友盛讚有宋慧喬、申世景等美貌女星的影子。但韓素希昔日抽菸、紋身照也因此被起底，其「不清純」的一面引發韓網熱議，網友反應兩極。

據韓媒報導，韓素希身邊人士今日也回應紋身抽菸照一事，稱這些照片是韓素希以前當模特兒時期拍攝的，對於外界批評，他也心疼為韓素希說話：「因為紋身的人也很多，喜歡的人喜歡，不喜歡的人不喜歡，每個人的想法不同，所以不能斷言是對還是錯。」

另外在《夫婦的世界》第5集最新預告，飾演小三的韓素希疑似因大老婆金喜愛的反擊，崩潰痛哭，而男主角朴海俊又語出驚人，氣憤向正宮怒吼：「陷入愛情難道是罪嗎？」渣男語錄又添一筆。

(中時電子報)