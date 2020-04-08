國民黨黃復興黨部新主委爆黑馬！黨主席江啟臣今天簽派前台灣南部師管區司令臧幼俠接任主委，原任主委金恩慶改任黨主席特別顧問。因臧71歲，與江主張「年輕化」有落差，且歷屆黃復興黨部主委都是上將、中將，臧是首位少將主委，又曾擔任謝長廷高雄市府的兵役處長，今天人事令公布且立即生效，引起黨內震撼及詑異。

據悉，江啟臣相中臧有10多年黨務、民間社團服務經驗，也想破除黃復興「官大學問大」的傳統階級觀念，認為臧有助落實他希望服務、關懷基層黨員的改革理念，經徵詢金恩慶及某位部長級軍方高層獲認同，決定突破中將以上擔任主委的傳統，派任臧為新主委。而臧曾是金的部屬，江聘金為特別顧問，金也願意協助臧推動黃復興轉型、尋覓合適的副主委、書記長及各支黨部主委。

37年次的臧幼俠為陸軍官校41期（61年班），陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戰處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

據悉，黃復興黨部有18多萬黨員、18位支黨部主委。江啟臣上任後，擔任主委已10年的金恩慶偕副主委兼書記長韋渝惠以年事已高，主動請辭，且有13位支黨部主委要退休。江兩度慰留不成，請金推薦人選；金以「70歲以下」為基本條件，推薦69歲的楊天嘯上將、68歲中將陸小榮，加上各方推薦人選，江多方徵詢，原相中67歲的前國防部發言人羅紹和未果，昨天與臧深談後，今天上午再與金一起拍板臧接任。

由於這項人事作業保密到家，風聲滴水不漏，今天中午人令公布後，立即引發黨內、退將們震撼，黃復黨部電話險被打爆，傳出不少「異」見。

黨務高層指出，江啟臣競選主席時到各地眷村座談，基層普遍反映盼黃復興要以服務為主、打破軍中階級觀念，才能使逐年流失的黨員回流；臧個性溫和、態度柔軟，又有服務基層及地方黨務經驗，雖因早退伍僅達少將，但期別夠深，且臧主動不領7萬5千元月薪，協助黨改革重振的心令人感動。

高層也強調，階級觀念的心態要破除，黃復興需要的改革，尤其讓基層感受到黨平時的照顧及服務，基層並不在乎主委的官有多大，因此江啟臣考量新任主委的重點是「願改革、會做事」。

據悉，今天臧幼俠的人事令生效，金恩慶、韋渝惠同時卸職，黃復興各縣市支黨部主委也將接著大幅換血。臧幼俠受訪說，黃復興將加強服務及換血，他將打破階級，退役士官階級的優秀人才也可出任支黨部主委或副主委，不必然像現在都由退役將級、校級軍官出任。

(中時 )