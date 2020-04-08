新冠肺炎全球蔓延，口罩抵禦病毒空中傳播，口罩一時之間成了全世界最「時髦」的打扮，但這些一次性的口罩，被大量的任意丟棄，四處飛揚，最後流到大海中，污染了海洋，不但可能造成防疫破口，更將使得海洋魚類誤食，成了致命的凶手。

海巡署長陳國恩在臉書《海巡署長室 Coast Guard》就沉痛說，口罩，是目前使用量最大的防疫物資，不論是在陸上還是海邊，請大家「還在用的，注意保管；用過的，一定要丟入有蓋子的垃圾桶」。他說，「不要讓我們在不知不覺中，成為破壞環境的幫兇！」、「海巡署長沉痛 人類都不要的東西憑什麼要海洋接受」

《海巡署長室 Coast Guard》po文說：

最近，我們的身邊出現了一種新的廢棄物～口罩。

防疫期間，為了讓民眾有足夠的口罩使用，「口罩國家隊」積極拓展產線，現在日產量已經來到1,300萬片，接下來更朝2,000萬片的目標前進；在全球都缺乏防疫物資的此刻，台灣不僅維持口罩產能，甚至還能往上提升，讓其他國家都非常驚訝。

但口罩高產量背後，同時也隱藏著廢棄處理的隱憂。

新冠肺炎全球蔓延，口罩抵禦病毒空中傳播，口罩一時之間成了全世界最「時髦」的打扮。（本報系資料照）

近期，不少網友都發現一件事：「在路上出現好多廢棄口罩！」像是人潮眾多的公共場所、人行道上，亂丟口罩比沒戴更可怕；更讓人擔心的是，突然暴量的口罩廢棄物，會隨著人類足跡從陸上跑到海灘，最後隨著海浪沖刷，污染了美麗的大海。

我們相信大部分的民眾並不是故意亂丟，但因為口罩常被順手塞在口袋裡，稍不小心掉出來就變成了「亂丟垃圾」。

(中時電子報)