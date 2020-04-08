日本NHK電視台4月5日以「DIGITAL vs REAL」為題製作專題節目，報導台灣2020總統大選的新聞戰，NHK採訪支持蔡英文總統的粉專「只是堵藍」，以高雄市長韓國瑜抱著哭泣小孩為例，說明如何製造假新聞，操弄輿論，討厭韓國瑜！

NHK記者在節目中指出，「在選戰中，我們親眼看到製造假消息的現場，這個支持蔡英文的市民團體（臉書社團）利用20萬的粉絲散布貶低對手的文章。」

在電視畫面上，出現「只是堵藍」的小編，採訪刻意隱去面目，他以中文受訪，NHK的日文字幕上寫著，「我們想把『韓國瑜只是個笑話』的訊息傳給大家」，「例如他有個舔舌頭的習慣，這動作會給年輕人一種輕浮、不認真的壞形象。」

NHK舉去年12月韓國瑜出席一場寶寶爬行賽活動，是父母主動把寶寶抱給韓，但該粉專卻稱韓未經父母同意。NHK報導指出，這就是假新聞。

NHK表示，在韓國瑜親寶寶事件後，韓的民調又往下掉一個百分點。受訪小編認為，「基本上不違法，因為做真的、太嚴肅的內容，年輕人根本就不看。」

NHK說這次大選中，有250件企圖影響選舉的假新聞。調查局在節目中指出，有一位網紅「希達」，其實是一名大陸記者，他製作「揭露蔡英文賣台證據」，意圖用自媒體製造反蔡與反日情緒。

(中時 )