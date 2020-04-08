小禎染一頭金髮，讓粉絲眼睛為之一亮。（圖／翻攝自小禎臉書）

藝人小禎常透過社群網站分享生活點滴，7日透露正在染髮，染的還是一頭亮金髮，變化超大令網友忍不住驚呼「哇！太金了吧」。

小禎7日在臉書PO出正在染髮的照片，特別的是，她嘗試了以前都沒試過的明亮金髮，並問網友意見：「是不是好像金髮也可以」，同時忍不住哀嚎染髮過程太久，坐到屁股痛，直呼想直接走出去了。

小禎新造型曝光後，有人認為還看不習慣，笑稱猛看以為是日本第一牛郎羅蘭，但也有粉絲大讚「妳蠻適合金髮耶」、「眼睛一亮」、「很正」、「真難得看到這樣的小禎！很好看」。

(中時電子報)