藝人小禎常透過社群網站分享生活點滴，7日透露正在染髮，染的還是一頭亮金髮，變化超大令網友忍不住驚呼「哇！太金了吧」。
小禎7日在臉書PO出正在染髮的照片，特別的是，她嘗試了以前都沒試過的明亮金髮，並問網友意見：「是不是好像金髮也可以」，同時忍不住哀嚎染髮過程太久，坐到屁股痛，直呼想直接走出去了。
小禎新造型曝光後，有人認為還看不習慣，笑稱猛看以為是日本第一牛郎羅蘭，但也有粉絲大讚「妳蠻適合金髮耶」、「眼睛一亮」、「很正」、「真難得看到這樣的小禎！很好看」。
(中時電子報)
藝人小禎常透過社群網站分享生活點滴，7日透露正在染髮，染的還是一頭亮金髮，變化超大令網友忍不住驚呼「哇！太金了吧」。
小禎7日在臉書PO出正在染髮的照片，特別的是，她嘗試了以前都沒試過的明亮金髮，並問網友意見：「是不是好像金髮也可以」，同時忍不住哀嚎染髮過程太久，坐到屁股痛，直呼想直接走出去了。
小禎新造型曝光後，有人認為還看不習慣，笑稱猛看以為是日本第一牛郎羅蘭，但也有粉絲大讚「妳蠻適合金髮耶」、「眼睛一亮」、「很正」、「真難得看到這樣的小禎！很好看」。
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