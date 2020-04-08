2020年大選網軍猖獗，假消息滿天飛，近來卻有網軍接受日本NHK採訪時，炫耀如何造假新聞，簡直是丟臉丟到國際去，公然抹黑、汙衊他人，未受到應有的懲處，現在更躍上國際媒體，侃侃而談，簡直是道德淪喪。

事實上，在數位時代，在網路上進行輿論攻防，亦是時勢所趨。但有兩個底線要謹守，一是不應使用公帑來培養自己的網軍，另一個是不能造謠，否則就是不光明的犯罪行為。

在大選前，這批被戲稱作「1450」的綠網軍，被追查真實身分時，多少有所遮掩，但沒想到大選後，卻囂張到不行，一個一個跳出來邀功，說自己如何成功在網路帶風向，甚至收錢開課教人如何帶風向；但他們所謂的「技能」，就是網路霸凌。

「網路霸凌」這種惡劣行徑，政府不僅沒制止，甚至還邀網軍去公務機關上課，政府帶頭混淆價值觀。如今NHK採訪綠營側翼粉專，他們竟誇耀自己如何作假，絲毫不覺得造謠行為有錯。

回想去年選舉，綠網軍把韓國瑜與他的支持者塑造成「愚蠢」形象，如今綠網軍受訪時，竟說「年輕人不太看正經的東西」，輕易接受該粉專膚淺圖文訊息的人，不覺得被人羞辱嗎？

2020大選再度令台灣淪落在價值錯亂氛圍裡，只要打著反中口號，許多暴力、歧視竟然都變成合理、甚至有時是正義？我們何時開始容許、認同網路霸凌？歧視為何變成顯學？造謠變成民主防禦機制？

(中時 )