國民黨主席江啟臣今天簽派黃復興黨部主委，由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，被外界視為「大黑馬」，黃復興系統則以「爆冷門」、「眼鏡掉一地」形容。臧幼俠今天受訪表示，他主要是隨江主席推動黃復興年輕化、活力化，並打破階級，例如各支黨部主委或副主委也會進用優秀的退役士官，一旦建立好制度，會儘速交棒給年輕人。

對於外界解讀他出任主委是「爆冷門」，臧說，自己不愛出風頭，但對黨務、服務基層都很熟悉，除了先後擔任高雄市黨部義務副主委10 多年，而且曾任高雄市府兵役處長兩年多，服務同袍弟兄，目前還是振興中華文化協會理事長、中華台北體育協會副主席。

他表示，這次接任黃復興黨部主委，將追隨江主席的腳步，走向年輕化、活力化，未來將把軍事元素化在黨務行動裡。

有關曾參加謝長廷高雄市府小內閣，臧幼俠說，他在軍中長期在高雄服務，2000年國民黨黨改革、全面退出軍隊，他是最早從軍中退休、回到國民黨裡的將領。當時謝長廷前兩任兵役處長出問題，不得已才到國民黨陣營找人，找到他，「憑良心講，我蠻動心的」，因為兵役處長大多是國軍將領退休後，可以服務同袍的位置，況且兵役處管轄人員大部分長期與國民黨關係友好，不太習慣民進黨初次在高雄執政，「沒辦法，民進黨找不到人就找到我這邊」，他報備後就去擔任兵役處長。

他說，因為他是國民黨員，在向黨主席連戰、組發會主委丁守中報告後，才以國民黨員身分到高雄市政府兵役處服務；到2006年他卸任兵役處長後，隔天黨中央祕書長吳敦義立即發布要他擔任高雄市黨部義務副主委，直到今天。

有關黃復興系統部分人士認為過去黃復興主委都是中將以上軍階，如今由少將當主委，恐壓不住陣腳。臧幼俠說，這也是所有黃復興黨員感到痛苦的地方，黃復興成員長期在軍中服務，在軍中就是「官大學問大」、「單位大命令大」，退休後到黃復興還是如此。但其實黨職是為同志服務，不是來當官，過去每個縣市的主委派的都是將軍，無法放下身段，服務差，造成黃復興成員愈來愈老化，將來他會有新做法，拋棄階級觀念，為同志服務。

他說，其實黃復興成員還有一股重要的力量，就是士官退役的優秀成員，將來也要把士官學校優秀人員找回來擔任幹部，叫回來，因為大家本來就是一家人，很多黃復興成員不想再聽「官腔」。他今天很快找到士官學校團體，希望他們推薦人選，能力夠的人也可出任18個友黨部主委、副主委等幹部，不必非得由將官出任，讓黃復興人事煥然一新，變得有活力，年輕化後為同志服務，吸收年輕人回到黃復興家庭。

至於自己的年齡，被指不符江啟臣「年輕化」。臧幼俠說，他是37年次，不過實歲71歲，年輕化的確是大家的要求，但也要配合工作經驗，自從2000年國軍完全脫離黨務系統，有經驗的幹部並不多，他的專長是制度建立，也長期在社團服務，不少好朋友鼓掌要他領導社團，他也沒想過要當多久主委，只想趕快把事做好，一旦建立好制度，會很快就交棒給年輕人。

(中時 )