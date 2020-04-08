新冠肺炎疫情在全球大流行，衝擊世界經濟，疫情到底何時結束呢？民俗專家林正義預測，「完於春分」，不過由於今年是閏四月，所以疫情要到6月才會結束。

林正義在談話性節目《驚爆新聞線》中表示，節氣就是一個關口，會開始在大雪的時候，然後漲於大寒，最盛的最高峰是在立春。這次好像一路前面都對，「完於春分」，但是今年是閏四月，滅於清明，因此今年要延一個月。

林正義指出，為什麼閏在四月，真正的清明是要在後半部，四月走完，那個才叫做真清明。調節時空軌道的是這個，春分，古代的人有一句俗語：「春分有風，郎中盡可殺；春分無雨，郎中笑哈哈。」郎中就是醫生，有風的時候雨就會來，山雨欲來風滿樓，有了風，郎中就沒生意了；春分如果沒有雨，郎中生意好了，他就笑哈哈了。

林正義認為，今年的春分，大陸有下雨，也有下冰雹，吉凶參半在裡面，所以還是有凶。

(中時電子報)