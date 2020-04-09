國民黨中常委田方倫今天下午在中常會上反映，藍委葉毓蘭「氣炸」口罩引起輿論譁然，呼籲黨中央應盡速訂定不分區立委的考核機制，以淘汰不適任立委，黨主席江啟臣聽聞後頻搖頭、皺眉，強調不分區與區域立委都要受考核機制約束，目前交由組發會研擬，再由改革委員會組織改革小組確認，而和主席維持一定社交距離的黨副祕書長柯志恩則忍不住油然升起的笑意。

國民黨立委葉毓蘭今天上午在內政委員會質詢時自爆用氣炸鍋加熱口罩險些引發火警，引起網友熱議，下午在辦公室示範「蒸」口罩，未料，昨日口罩殘骸忘了拿出，炸出帶有特殊口味的甜不辣。

中常委田方倫下午在中常會當場向黨主席江啟臣反映此事，指葉毓蘭今天又出槌，引起立委適任性的質疑，這已經不是網軍惡意造謠，而是「耍笨」，明明可建議「不捐口罩改捐大同電鍋來增加外銷」，藍委此舉不僅在防疫未得分，紓困也大扣分，使國民黨進退失據。

江啟臣聽聞後，頻頻搖頭，眉頭深鎖，而與江啟臣維持一個座位社交距離的副祕書長柯志恩忍不住油然升起的笑意。田方倫建議黨中央應盡速訂出不分區立委的考核機制，以淘汰不適任立委，江啟臣強調，不只不分區，連同區域立委也要受考核機制約束，交由組發會研擬，再由改革委員會的組織改革小組確認。

中常委游灝則提到不分區立委認養責任區議題，希望黨中央協調確認責任區後，縣市黨部也要告訴黨籍議員與基層民代，才能讓他們找得到立委，另也要活化黨部空間，讓認養的不分區立委可和地方黨部一同掛牌，以利收取民眾的選服案件。江啟臣向大家報告不分區立委分成北中南東等區塊化分，艱困選區的黨部也會安排國會助理來收取民眾的需求與反應。

關於改革委員會將聘請歷任黨主席參與諮詢顧問團，中常委應曉薇提案，希望納入代理主席林榮德，江啟臣聽聞後一口答應。

(中時 )