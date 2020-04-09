保德信人壽總經理麥尚恩(Sean McLaughlin)表示，專業服務和客戶信賴，成就了保德信人壽成為持續超越高標準的業界模範。（保德信人壽提供）

保險公司要能脫穎而出，贏得客戶的信賴是首要之務。到底，在競爭激烈的保險市場中，客戶心中最在乎的是什麼？專家表示，專注保障需求、堅持優質服務，是持續獲得客戶信任與支持的關鍵。

金管會認可的模範壽險公司共有六大指標，分別是「高保單繼續率」、「低保戶申訴率」、「資本適足率高」、「法令遵循佳」、「保單簽署人員資格」、「推動社會公益」等，滿足這六大指標，才能得到金管會認可為模範壽險公司，其中，保德信人壽第八度獲此殊榮。

保德信人壽指出，壽險公司必須在高標準的六項指標上表現優異，通過保險局的審查通過，才能獲得認可成為「模範壽險公司」，其中又以「高保單繼續率」、「低保戶申訴率」，最能反映壽險顧問專注保障規劃，並以客戶需求為優先的專業服務品質，才能不斷得到保戶的肯定。

透過持續創新的商品設計，及強化客戶與通路的服務，2019年，保德信人壽的初年度保費收入較2018年成長逾40％；根據保發中心統計，2019年保德信人壽個人壽險（死亡險＋生死合險）的新契約平均保額達新台幣308萬，更高居業界之冠。顯示保德信人壽堅強的實力，以及來自客戶對保德信人壽專業服務的信任與支持。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示：「第八度獲得金管會『模範壽險公司』的認可，對保德信全體員工來說，是無比的肯定，肯定了每位保德信內外勤同仁堅持照顧人的初衷，持續落實四大核心價值（顧客導向、值得信賴、互敬互重、誠信致勝），提供台灣民眾高品質的服務。」麥尚恩特別感謝內外勤同仁，堅持不懈的努力付出，他更感謝客戶一路以來寶貴的信任與支持，保德信同仁仍會秉持初衷，落實照顧每個家庭的信念。

麥尚恩指出，保戶權益一向是保德信人壽最重視的，未來該公司也將秉持一貫服務客戶、回饋社會的理念與熱忱，堅持提供給保戶最佳的保險服務。同時，保德信亦將整合所有的資源，繼續提供保戶最優質的保險商品及退休規劃服務，使每一個家庭獲得安心的保障與照顧。

此外，保德信人壽長期投注於企業社會責任，國際奉獻日今年已邁入第25個年頭，每年的志工服務計畫皆由員工自動發起並執行，回饋社區不遺餘力。而保德信青少年基金會也已成立20年，藉由表揚在志願服務方面表現優異的國高中生，鼓勵更多青少年投入志願服務，為社會創造源源不絶的正向影響力。

保德信人壽指出，獲得「模範壽險公司」是項榮耀，更是任重而道遠的責任。它時時刻刻提醒著保德信同仁，持續以「獨特且更好」的精神，實踐人壽保險協助客戶獲得財務安全與心靈平和的使命。

(旺報 )