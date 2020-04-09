53歲的陳小姐，前幾年有胃潰瘍問題，近期又感覺胃悶不適、食慾降低，至腸胃科就診，檢查後腸胃並無異常，但胃部不適感仍然存在，因此轉往安排全身健康檢查，透過零輻射磁振造影（MRI）發現胰臟有大約1公分的腫瘤，確診為胰臟癌初期，由於位置接近胃部，導致她一直認為不適症狀是腸胃疾病引起。

為何胰臟癌有「癌王」之稱？北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，因為胰臟癌在早期幾乎無症狀，所以難以察覺，即使少數出現症狀，也很容易與腸胃疾病或背部問題混淆，胰臟癌可能出現的症狀包括：食慾不佳、上腹部疼痛、噁心嘔吐、背痛、突然血糖升高、體重明顯下降、黃疸、脂肪便等，但發現時大多都為晚期，此時癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，後續治療也較棘手。

許多知名人士也都因胰臟癌過世，如：世界三大男高音之一的帕華洛帝、香奈兒創意總監「時尚老佛爺」卡爾拉格斐、資深名嘴劉駿耀、聯安創辦人李文雄。雖然胰臟癌的發生率相對其他癌症要低，但卻是台灣十大癌症死亡率排名第八位，晚期胰臟癌預後差，五年存活率低於5％，其相關的風險因素則包括：吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等。

胰臟癌除了因為症狀容易與腸胃疾病或背痛混淆外，沈彥君指出，胰臟的位置在身體中央，胃後方的後腹腔位置，一般的腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變，需以零輻射磁振造影(MRI)進一步檢查，才能一窺胰臟的全貌。

最後，沈彥君也提醒，避免吸菸、飲酒，維持標準體重，有助降低罹患胰臟癌風險，而保持定期健康檢查，才能掌握早期診斷、盡早治療的先機。

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(中時電子報)