新冠肺炎疫情未緩，台灣零售業首當其衝，為扶助實體店家度過疫情寒冬，政府大手筆掏出億元預算幫助實體業者轉型電商，蝦皮購物不只光速響應政府紓困方案，更祭出業界最高補貼優惠，讓實體店家加入蝦皮購物，可以邁向數位轉型。

凡申請成功者，蝦皮購物將提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，方案內容細至賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析，大至蝦皮購物首頁曝光、免運活動、各種行銷推廣機會、甚至東南亞跨境銷售服務皆免費贈送，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。

蝦皮購物全力應援政府紓困計畫，力拚成為電商業者中最優惠、最完整、最有效的數

位轉型平台首選；蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物非常榮幸成為此次政府紓困方案的合作夥伴，攜手團隊推出免年費、免開辦費、免手續費、業界最高補助的零售業者轉型特別方案，力求提供最完整、最有效的方案幫助實體業者開拓電商版圖。

蝦皮表示，店家可以借助平台所具備的高活躍用戶數量、高流量，不僅帶領實體業者度過危機，更能藉此拓展能見度，打造出蝦皮購物、賣家與買家三贏的全方位購物平台。

電商賣場與實體店面經營技巧大不同，如賣場設定、商品曝光等種種細節，常讓許多電腦小白求助無門，這也是許多業者遲未拓展電商版圖的原因，然受疫情影響，線下購買人潮大減，實體業者也不得不思考數位轉型。

蝦皮購物體貼實體業者的艱困，第一時間響應政府紓困方案，不僅是業界唯一專人專線電話提供申請服務，也將舉辧電商轉型線上說明會，由蝦皮輔導團隊協助零售業者了解電商，更力拚推出全電商平台中最優惠、最完整、最貼心的零售業者轉型特別方案，有信心為實體零售業者帶來最高５倍的業績成長，創造整體社會的共贏共好。

凡申請零售業者轉型方案成功者，蝦皮購物期望從賣場維運、行銷曝光、銷售優化等各方面提供最優質的服務，不僅不收取開辦費、年費，提供申請業者前半年免手續費優惠，另設有輔導團隊協助賣場建置及商品拍攝、修圖、上架，並提供行銷、金流設定指導，蝦皮購物首頁廣告曝光、運費補貼、蝦幣加碼回饋等眾多行銷資源，讓轉型業者能在短時間內收穫業績的顯著成長。

此外，為幫助轉型業者在電商市場的永續發展，蝦皮購物也設有團隊提供眾多銷售數據分析、5堂線下電商訓練課程、蝦皮大學線上影音課程，眾多輔導服務及行銷廣告曝光機會，總價值超過25萬元，堪稱全電商平台最優惠、最完整方案。

(中時 )