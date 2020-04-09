世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界受新冠疫情影響，今年全球貿易將縮水13％到32％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界貿易組織8日預測，受新冠疫情影響，今年全球貿易將縮水13％到32％。而從行業來看，電子和汽車製造產業的貿易縮水將更為嚴重。 新華社報導，據世界貿易組織8日發布的年度《全球貿易資料與展望》報告。報告強調考慮到「史無前例的」疫情對全球經濟影響的不確定性，今年全球貿易縮水幅度可能超過2008年國際金融危機時的水準。 報告指出，2020年基本上全球所有地區的貿易量都將出現兩位數的下降，其中北美和亞洲的出口貿易將受到最大打擊。 (旺報 ) #貿易 #全球 #全球貿易 #報告 #貿易組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 三方向掌握IFRS財報要訣 04:102020/04/06 產業特刊 新鎖國時代來臨？ 許勝雄：台灣氣要夠長 就有機會 04:102020/04/07 財經要聞 新世界浮現！ 04:102020/04/07 時論廣場 防疫概念當道 首選醫療保健基金 17:572020/04/07 財經 工商社論》掌握後疫情時代的產業轉型時機 04:102020/04/08 財經要聞 研訓院看世界－修正資訊揭露缺失 讓永續報告更有意義 04:102020/04/08 產業特刊 陸清明假期 旅遊收入年減八成 04:102020/04/08 全球財經 綠辦攜手展威 前進柬埔寨、馬來西亞 04:102020/04/08 投資理財 WTO預計 今年全球貿易將縮減三分一 23:022020/04/08 國際 疫情衝擊 日本Q2經濟恐萎縮25％ 23:402020/04/08 財經 財經熱門新聞 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 桑德斯宣布退選！商界恐懼消除 美股早盤勁揚560點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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