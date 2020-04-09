世界貿易組織8日預測，受新冠疫情影響，今年全球貿易將縮水13％到32％。而從行業來看，電子和汽車製造產業的貿易縮水將更為嚴重。

新華社報導，據世界貿易組織8日發布的年度《全球貿易資料與展望》報告。報告強調考慮到「史無前例的」疫情對全球經濟影響的不確定性，今年全球貿易縮水幅度可能超過2008年國際金融危機時的水準。

報告指出，2020年基本上全球所有地區的貿易量都將出現兩位數的下降，其中北美和亞洲的出口貿易將受到最大打擊。

(旺報 )