高雄市前新聞局長王淺秋8日代表高雄市長韓國瑜，向行政法院遞狀申請停止罷免案，王指控罷韓團體的連署書偷跑。王淺秋被問到，韓國瑜萬一被罷免，會再拚2024嗎？王淺秋回說，韓國瑜現在只拚市政，未來的事情暫不考慮。

《T台政經話》主持人問到，萬一韓國瑜真被罷免，他的下一步，很多人除了希望他爭取國民黨主席，但也有民間支持者希望他再拚一次2024，有沒有可能？王淺秋回說：「這個假設現在真的沒有辦法回答，韓國瑜心裡只有一件事，就是把高雄的市政做好，其他未來的事情

暫時不考慮」。

王淺秋還表示，韓國瑜今天仍然跟市府團隊兢兢業業在作市政工作，對防疫工作非常謹慎。由他們來申請停止罷免案外，是因為他們在府外，沒有一些資源的壓力，希望透過法律程序，把不合理部分凸顯出來。在法律上，選罷法75條非常清楚規定，執政未滿一年者不得罷免。其中7143份連署書通通都是12月25日以前連署簽名，另外甚至有3千多份直接蓋章，連簽名都沒有，署名時間通通在一天之內完成，所以完全不符合相關規定。

王淺秋點出，中選會之前曾宣布這些都沒有問題，但這有點行政機關球員兼裁判的問題，尤其是大家對中選會主委，是由政黨特別派任，是不是有疑慮，所以他們才會把這個議題送到高等法院，希望透過停止投票的動作，釐清法律問題。

針對罷韓團體這一年來的動作。王淺秋表示。韓國瑜心情不太受影響。繼續作他的市政工作。他很盡心盡力在作他分內應該作的事情。

(中時電子報)