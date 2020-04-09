沒想到這一則發問真的釣出唐鳳本尊回答了。(圖/摘自教育部FB)

政府因應疫情指示遠距教學，但隨後行政院、教育部等下令全面禁用ZOOM視訊會議軟體，消息一出後引爆網友熱議到底是資安疑慮？還是政治問題？對此，就有網友到教育部的臉書粉專上留言問說「能否請政務委員唐鳳研發一套安全的視訊App？」，結果真的釣出唐鳳留言來解答。

教育部7日宣布，要求各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體，並且將原先置放於教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。並且將教育部官網的同步教學工具換成Google Hangouts。

教育部等下令各級學校全面禁用ZOOM視訊會議軟體，引發有老師反彈，認為之前的遠距教學準備白忙一場，台大電機系教授葉丙成也在臉書上連發多篇文章探討，只因一紙公文就「快速」決策是會對中小學造成怎樣的衝擊。

就有網友特地到教育部臉書留言，發問：「能否請政務委員唐鳳研發一套安全的視訊App？」試圖直接Cue被日本媒體讚為「天才IT大臣」的政委唐鳳出來解答。

沒想到這一則發問真的釣出唐鳳本尊回答了，唐鳳表示，「我從入閣以來，一向是自己架、自己維護 Sandstorm 和 Rocket Chat 通訊系統，後來也加上了 Jitsi Meet（教育部推薦的開源系統）視訊功能。」並表示歡迎分享。

(中時電子報)