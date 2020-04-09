吳宗憲吉館長今出庭 抓點現金做好事? 這件事的前因後果 館長直播來回應

綜藝天王吳宗憲不滿被館長陳之漢在直播中罵他「他X的，地下藝人總統喔」等語，控告館長妨礙名譽罪，昨（8日）法院傳喚吳宗憲出庭，吳宗憲庭訊後受訪笑稱出庭原因「看能不能抓一點現金，大家做一點好事，台灣現在需要我們互相幫忙，比較有錢的，我們拿一點錢做公益比較好。」想不到這一席話又意外激怒館長，於直播中痛罵吳宗憲「你捐多少」？

吳宗憲昨日出庭受訪，笑稱「看能不能抓一點現金，大家做一點好事」，一席話再次激怒館長，在直播痛譙吳宗憲：「你是要做什麼公益啦？拎爸整天都在做公益啦！你現在跟人家嗆你捐多少嘛！我捐的比你還多啦，到現在4千多萬了。」

接著館長順便也開起法律小教室，稱吳宗憲明明告的是刑事，怎麼抓點現金做好事？因為就算檢察官判賠，他的罰款也是繳給政府。

館長更澄清他是因為先前出庭，聽了檢察官的話，不要浪費司法資源，才選擇雙方和解，「結果之後我的助理打電話過去，他們也不接電話！」再次強調他是體諒檢察官的辛苦，不要浪費司法資源，才選擇走和解這條路，不是向吳宗憲求饒，「我什麼時候求饒？我現在就跟各位講，你要告就來告，檢察官起訴就起訴，罰金我一定繳。但是，我沒有輸！這件事我沒有錯，我哪裡有錯？」不滿吳宗憲只准自己罵網紅，被反駁就惱羞開人。

(中時電子報)