新冠肺炎疫情肆虐，北市某知名酒店的女公關8日晚間驚傳確診，北市衛生局已於上午登門稽查，北市府副發言人戴于文對此表示，已針對接觸者後續的居家隔離進行協助，該消毒的就會派員消毒。

戴于文表示，任何確診案例，北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒。

戴于文強調，北市府針對轄內確診案例配合中央政策，有完善的SOP，請市民朋友勿過度恐慌。

(中時 )