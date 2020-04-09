驚傳酒店女公關確診 北市府急消毒隔離 03:052020/04/09 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市某知名酒店的女公關8日晚間驚傳確診，此為示意圖，與本文無關。（翻攝自愛生活） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐，北市某知名酒店的女公關8日晚間驚傳確診，北市衛生局已於上午登門稽查，北市府副發言人戴于文對此表示，已針對接觸者後續的居家隔離進行協助，該消毒的就會派員消毒。 戴于文表示，任何確診案例，北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒。 戴于文強調，北市府針對轄內確診案例配合中央政策，有完善的SOP，請市民朋友勿過度恐慌。 (中時 ) #消毒 #市府 #隔離 #于文 #針對 也許您會感興趣 推薦閱讀 威淨呼吸器消毒機 搶市 04:092020/04/05 產業特刊 居檢推加強版 腹瀉納通報條件 04:102020/04/05 生活新聞 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 防疫補破網 11風景區大消毒 01:202020/04/06 政治要聞 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 北市居家檢疫補助 最高7000元 04:102020/04/07 地方新聞 延會牽拖 市府批搞錯對象 04:102020/04/07 地方新聞 清明連假後市鎮公所繃緊神經 全境消毒調查同仁旅遊史 14:192020/04/07 生活 防居家隔離者趴趴走 南韓政府考慮用這招 17:222020/04/07 國際 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 生活熱門新聞 驚傳酒店女公關確診 北市府急消毒隔離 - 生活 為何藥局口罩剩一堆沒人買？網揭理由：太聰明了 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 網問哪個視訊軟體安全？竟然釣出唐鳳本人了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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