大陸中基協近日發佈數據顯示，公募基金總規模達16.36兆元人民幣，金額創出歷史新高，同時新基金發行熱度同樣不減，在此背景下，公募新一輪佈局重點也開始浮現。

據《經濟參考報》指出，多家公募基金認為，隨著大額資金逐步回流，大陸A股有望逐步築底回升。而受益於逆週期政策加碼的內需主導板塊，以及近期交投回升的科技板塊，將成為新一輪行情佈局的重點。

(旺報 )