陸公募基金規模破16兆人幣 新佈局重點浮現 06:502020/04/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸公募基金總規模已達16.36兆元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中基協近日發佈數據顯示，公募基金總規模達16.36兆元人民幣，金額創出歷史新高，同時新基金發行熱度同樣不減，在此背景下，公募新一輪佈局重點也開始浮現。 據《經濟參考報》指出，多家公募基金認為，隨著大額資金逐步回流，大陸A股有望逐步築底回升。而受益於逆週期政策加碼的內需主導板塊，以及近期交投回升的科技板塊，將成為新一輪行情佈局的重點。 (旺報 ) #公募 #基金 #佈局 #重點 #回升 也許您會感興趣 推薦閱讀 智慧鎖利法 可持盈保泰 04:102020/04/06 投資理財 2020 理柏台灣基金獎：9家資產管理公司囊括5項以上大獎 15:232020/04/06 財經 《基金》美股基金上周轉流入48億美元 創近8周最大吸金 17:052020/04/06 財經 陸3月快遞物流指數較上月回升 20:152020/04/06 兩岸 全球債基金貨幣避險 疫情亂世抗跌 04:102020/04/07 投資理財 內需政策挺 陸消費類股看俏 04:102020/04/07 投資理財 《基金》「母子基金」帳戶操作 投資機會一手掌握 10:002020/04/07 財經 生技醫療 下修即買點 04:102020/04/08 投資理財 永豐台股ESG永續基金 4月15日開募 04:102020/04/08 產業特刊 美盛獲2020理柏台灣基金獎 20:312020/04/08 財經 兩岸熱門新聞 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 - 焦點新聞 - 旺報 不顧疫情瘋狂練兵 陸媒：警惕美軍反常動向 - 兩岸 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 美威脅WHO不繳會費 陸先讚譚德塞再批美消極 - 時政 因應疫情衝擊就業 陸白領2成「80後」欲創業 90後超佛系 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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